NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Symrise von 77 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Bei den Chemieunternehmen, die mit ihren Produkten auf Konsumgüter ausgerichtet sind, dürfte sich das organische Umsatzwachstum in diesem Jahr weiter beschleunigen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das werde sich entsprechend auch bei den Aromen- und Duftstoffherstellern zeigen. Zwar dürfte es bei Symrise zudem erneut besser laufen als bei der Konkurrenz - der Abstand werde sich aber verringern./kro/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 01:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SYM9999