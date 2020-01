Ab sofort gibt es keine weiteren Updates mehr für das beliebte Betriebssystem Windows 7. Warum das kein Beinbruch ist und was du jetzt dazu wissen solltest. Lange angekündigt, kommt der Termin jetzt doch für manchen so überraschend wie die alljährlichen Feiertage. Am morgigen Dienstag endet der erweiterte Support des beliebten Betriebssystems Windows 7. Über diesen Zeitpunkt hinaus wird Microsoft auch keine sicherheitsrelevanten Updates mehr liefern und für den Normalnutzer bereitstellen. Funktionale Updates gibt es ja bereits seit längerer Zeit ...

