Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Morphosys wieder. Der Biotech-Pionier will mit dem US-Biopharmaunternehmen Incyte eine Kooperation eingehen. Dieser Deal hat die Aktie von Morphosys in die nähe des Allzeithochs befördert. Bei den Verkäufen steht Medigene auf dem dritten Platz. Am Freitag konnte der Konzern einen Studienerfolg bei einem Krebsimpfstoff vermelden. Seitdem sind die Papiere des Unternehmens in der Spitze um fast 75 Prozent angestiegen.