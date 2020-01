Der Euro hat sich heute, am Montag, im späten europäischen Handel kaum verändert gezeigt. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1123 US-Dollar. In der Früh hatte die Gemeinschaftswährung bei 1,1124 Dollar gelegen.Konjunkturseitig blieben am Montag frische Daten dünn gesät. Lediglich Wachstumszahlen aus Großbritannien setzten klare Impulse und belasteten das britische Pfund. So ist laut Statistikamt ...

