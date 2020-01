Mit der Neueröffnung eines Batteriezentrums in Jiaxing weitet Webasto sein Angebot an Lösungen für die Elektromobilität aus. Das Unternehmen baut auch seine Produktionskapazitäten bei Dachsystemen durch die Inbetriebnahme eines neuen Werkes am selben Standort aus. Das Batteriezentrum ist auf 9600 m2 mit modernen Prüfanlagen ausgestattet, in denen die Leistungsfähigkeit von Zellen, Modulen und ganzen Batteriepacks unter extremen Temperaturen und heftigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...