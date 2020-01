Die britische Wirtschaft ist im November 2019 nur noch mit einer Jahresrate von 0,6 % gewachsen. Dies teilte das Nationale Statistikamt des Vereinigten Königreiches heute mit. Im Oktober hatte die annualisierte Wachstumsrate noch bei 1 % gelegen.Damit wuchs die britische Wirtschaft im November so schwach wie seit Juni 2012 nicht mehr.Die jüngsten Zahlen müssen allerdings vor dem Hintergrund der Unsicherheit über die politische Ausrichtung des Landes und der damit einhergehenden richtungsweisenden Unterhauswahl am 12.12.2019 bewertet werden.Statistisch nachlaufende UnsicherheitNachdem der alte und neue Premierminister Boris Johnson mit der größten Mehrheit für die konservative Partei seit den 80er Jahren gewählt wurde, will er nun einen Austritt Großbritanniens aus der EU Ende Januar 2020 vollziehen. Die Labour-Partei ging nicht zuletzt durch die diffuse Taktik ihres Vorsitzenden Corbyn machtpolitisch unter.

