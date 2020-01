Perlen der Ostsee: Helsinki, Tallinn, Danzig

Die Ostsee ist immer eine Reise wert. Doch nicht nur die Ostsee-Locations in Deutschland lohnen sich für einen Besuch - auch unsere Nachbarn haben einiges zu bieten. Unsere Reise führt nach Danzig in Polen, nach Tallinn in Estland und nach Helsinki in Finnland. Wer möchte, kann alle diese sehenswerten Städte innerhalb einer Ostsee-/Baltikum-Kreuzfahrt mit dem Schiff ansteuern. Aber auch einzeln ist jede dieser Städte ein kulturelles Highlight.

Tallinn

Tallinn, die Hauptstadt Estlands, ist ein ideales Urlaubsziel für alle, die den Charme einer mittelalterlichen Stadt und den Komfort und Luxus einer modernen Welt lieben. Tallinn grenzt als nördlichstes Land des Baltikums direkt an die Ostsee am Finnischen Meerbusen und ist sowohl mit dem Flugzeug als auch vom Wasser aus erreichbar. Viele Reisende legen in Tallinn während einer Schiffsreise zur Besichtigung an, so dass die Altstadt immer gut von Touristen besucht ist. In der Stadt mit seinen über 400.000 Einwohnern sind die Einflüsse aus Skandinavien, Deutschland und der Sowjetunion noch heute deutlich spürbar. Seit 2011 wird in Tallinn mit dem Euro bezahlt, gesprochen wird Estnisch, aber fast alle Hinweisschilder sind auf Englisch.

(Bildquelle: Pixabay / Angelo_Giordano)

Zur Besichtigung von Tallinn empfehlen wir, sich eine Tallinn Card zuzulegen. Mit der Karte hat man freien Eintritt zu über 40 Attraktionen und Museen, freie Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und profitiert von weiteren Ermäßigungen in Restaurants oder Geschäften. Ab Aktivierung gilt sie für 24, 48 oder 72 Stunden. Die Karte für 48 Stunden kostet 39 Euro für Erwachsene und 20 Euro für Kinder.

Bereits vom Wasser aus sind die mittelalterlichen Gebäude, die Tallinn ihren einzigartigen Charme verleihen, zu erkennen. Vom Hafen aus erreicht man das Stadtzentrum mit seinen schmalen mit Kopfstein gepflasterten Gassen in nur wenigen Minuten. Der kurze Aufstieg auf den Domberg lohnt sich besonders, denn von hier aus bietet sich ein grandioser Blick auf die Altstadt, umgeben von einer Stadtmauer. Sie gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe als eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Altstädte Europas. In der Altstadt mit dem schönen Rathausplatz und den Patrizierhäusern befinden sich mehr als 20 Kirchen zur Besichtigung. Besonders schön ist die St. Katharina-Passage, eine malerische Gasse, in der noch traditionelles Kunsthandwerk ansässig ist. Glasmalerei, Keramik, Schmuck, Lederwaren und Hüte werden dort hergestellt und verkauft.

In Tallinn kann man super essen gehen. Die Stadt verfügt über viele Restaurants, darunter auch erstklassige Adressen. Wer sich genauer informieren will, kann im White Guide Nordic, dem Gourmetführer für die Region, nachlesen. Das Tallinner Restaurant Noa Chef's Hall ist mit 91 Punkten als bestes Restaurant im Baltikum ausgezeichnet. Spezialisiert hat sich das Restaurant mit der traumhaften Lage direkt am Wasser auf eine offene Küche, in der die leckeren Speisen mit Rauch und Feuer zubereitet werden. Ein Verkostungsmenü mit 11 Gängen kostet 89 Euro, dazu passende Weine 79 Euro und Säfte 59 Euro.

