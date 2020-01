Im Vergleich zu Gold führte Silber in den letzten Jahren, vor allem aber nach dem Absturz im Jahr 2013 ein regelrechtes Schattendasein. Von seinem Hoch bei 49,83 Dollar im April 2013 ging Silberpreis in einen langen Sinkflug mit diversen Luftlöchern über, der die Nerven der Investoren oftmals überstrapazierte.Dies ließ die meisten Anleger auch vergessen, welche deutlich bessere Wertentwicklung Silber zuvor gegenüber Gold gezeigt hatte. Denn wie ein Vergleich von Gold mit Silber über die letzten 10 Jahre zeigt, fiel zwar Gold in der Herzinfarkt-Phase der Finanzkrise 2008/2009 nicht so stark und drehte danach auch eher als Silber wieder nach oben. Dies sollte jedoch nicht den Blick darauf verstellen, dass Silber ab August 2010 diesen Rückstand innerhalb einiger Wochen wieder aufholte und sich danach deutlich stärker als Gold entwickelte. Dabei erreichte es sein Zyklushoch auch eher. Während Silber dies im April 2011 bildete, erreichte Gold sein Zyklushoch und neues Allzeithoch im September 2011.

