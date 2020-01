Der US-amerikanische Bergbaukonzern Freeport McMoRan (US35671D8570) holt wieder Schwung. Wie wir bereits in unserem letzten Beitrag vom 09.12.2019 dargelegt haben, ist Freeport McMoRan zwar immer noch in einer operativen Transitionsphase. Dies schließt jedoch positive Impulse auf sein Rechenwerk nicht aus. Denn der Anstieg von Kupfer und Gold hat den Konzern sowohl in Bezug auf den Wert der Reserven als auch mit Blick auf die Verkaufserlöse wieder wertvoller gemacht.Dabei verfügt das Unternehmen mit der Grasberg-Mine in Indonesien über das größte Goldbergwerk als auch um die Kupferlagerstätte mit den niedrigsten Förderkosten. Mit dem Ausbau der Mine soll die Produktion von Kupfer und Gold deutlich gesteigert werden, ebenso der EBITDA.

