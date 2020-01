Nfon bietet eine digitale Telefonanlage in der Cloud an. Das Start-up aus München ist dabei Marktführer in Europa, während Konkurrenten in den USA wie Ringcentral fast 100x soviel wert sind. Cloudtelefonanlagen sind bisherigen Lösungen bei Kosten und Service überlegen und setzten sich gerade in kleinen Firmen immer mehr durch. Nfon verkauft einerseits die Cloudtelefone weiter, jedoch kommt der Hauptteil des Umsatzes aus kalkulierbaren monatlichen Einnahmen je Sitz. Auch die Anteilseigner von Nfon sind interessant, da es hier auch zu einer Übernahme kommen könnte, da sowohl ein Stratege als auch ein Aktivist bereits substantiell beteiligt sind. Dazu wächst die Firma extrem […] ...

