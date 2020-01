Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan waren die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Erwachsenen" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.779,68 -0,26% +0,92% Stoxx50 3.424,64 -0,27% +0,64% DAX 13.451,52 -0,24% +1,53% FTSE 7.611,16 +0,31% +0,60% CAC 6.036,14 -0,02% +0,97% DJIA 28.904,48 +0,28% +1,28% S&P-500 3.283,49 +0,56% +1,63% Nasdaq-Comp. 9.249,96 +0,77% +3,09% Nasdaq-100 9.047,99 +0,91% +3,61% Nikkei-225 Feiertag 0% +0,82% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 170,8 -61

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,46 59,04 -1,0% -0,58 -4,3% Brent/ICE 64,30 64,98 -1,0% -0,68 -2,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.550,91 1.562,30 -0,7% -11,39 +2,2% Silber (Spot) 18,02 18,09 -0,4% -0,07 +0,9% Platin (Spot) 973,90 979,40 -0,6% -5,50 +0,9% Kupfer-Future 2,86 2,81 +1,6% +0,05 +2,2%

Die ausbleibende weitere Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran führt dazu, dass Gold als vermeintlich sicherer Hafen gemieden wird. Auf dem Edelmetall lastet zudem der vor allem zum Yen wieder etwas festere Dollar.

Die Ölpreise geben derweil erneut nach. Die Unterstützung durch den Konflikt im Nahen Osten, der Mitte vergangener Woche den Brentpreis über 70 Dollar je Barrel getrieben hatte, fällt weg. "Die Investoren sind überzeugt, dass der Iran die für den Ölverkehr wichtige Straße von Hormus nicht sperren wird", sagt Markt-Stratege Hussein Sayed von FXTM. Zudem habe US-Präsident Donald Trump von weiteren militärischen Aktionen Abstand genommen. Deutlichere Abgaben verhindert die Hoffnung, dass die bevorstehende Unterzeichnung des US-chinesischen Handelsabkommens zu einer Belebung der Ölnachfrage führt.

FINANZMARKT USA

Mit leichten Gewinnen zeigt sich die Wall Street am Montagmittag (Ortszeit). Damit wird das moderate Minus vom Freitag nach den etwas enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten wieder ausgeglichen. Beim Nasdaq-Composite reicht es sogar zu einem neuen Rekordhoch. Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda, wichtige Unternehmenstermine ebenfalls nicht. Die politische Großwetterlage ist weitgehend entspannt. Am Mittwoch soll zudem das Phase-1-Handelsabkommen zwischen den USA und China unterzeichnet werden, womit der Handelsstreits zwischen beiden Ländern wenigstens entschärft werden soll. Auch das hebt die Stimmung.

Die Tesla-Aktie klettert erstmals über die Marke von 500 Dollar. Auslöser für die Rally, die den Kurs aktuell um 6,1 Prozent auf 507,16 Dollar nach oben treibt, ist eine kräftige Kurszielerhöhung durch Oppenheimer bei bestätigter Outperform-Einstufung. Um 3,3 Prozent aufwärts geht es für die Aktie von Lululemon. Der Anbieter von Yogabekleidung hat seine Umsatz- und Gewinnprognose für das vierte Geschäftsquartal erhöht. Im Luftfahrtsektor steht eine Fusion im Blick. Woodward und Hexcel haben am Sonntag ihren Zusammenschluss angekündigt. Woodward steigen um 3,6 Prozent und Hexcel um 8,2 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gewinnmitnahmen und Zurückhaltung vor der anstehenden Bilanzsaison haben den Handel an den europäischen Börsen am Montag geprägt. Im DAX stiegen Wirecard um 2,4 Prozent. Der Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats gab der Aktie einen positven mpuls. Im Automobilsektor fielen Renault um 2,8 Prozent. Laut den Analysten von Evercore hängt die Allianz von Renault und Nissan am seidenen Faden. Hintergrund war ein Bericht, wonach Nissan Pläne für eine Trennung vorantreiben soll. Rüstungsaktien waren europaweit gesucht. Die Branche geht mit gefüllten Orderbüchern in das neue Jahr, nach einem Ende der Dekadenstory sehe es nicht aus, hieß es. Dazu trieb die Neubewertung des Sektors durch die geplante Fusion von Raytheon und United Technologies und nun auch der Zusammenschluss von Hexcel und Woodward in den USA. FACC in Wien stiegen 4,3 Prozent, BAE Systems in London 3,6 Prozent, und in Deutschland Airbus um 0,6 und Rheinmetall um 1,2 Prozent. Spirent sprangen in London um 14,2 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte einen guten Auftragsbestand vermeldet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:56 Fr, 17:35 % YTD EUR/USD 1,1139 +0,22% 1,1128 1,1118 -0,7% EUR/JPY 122,45 +0,57% 121,99 121,73 +0,5% EUR/CHF 1,0814 -0,03% 1,0831 1,0814 -0,4% EUR/GBP 0,8579 +0,62% 0,8542 0,8515 +1,4% USD/JPY 109,93 +0,36% 109,62 109,48 +1,1% GBP/USD 1,2984 -0,41% 1,3027 1,3056 -2,0% USD/CNH (Offshore) 6,8837 -0,44% 6,9006 6,9146 -1,2% Bitcoin BTC/USD 8.114,01 -0,38% 8.045,51 8.023,01 +12,5%

Das Pfund liegt zu Dollar und Euro auf dem tiefsten Stand seit zwei Wochen. Druck kommt dabei von zwei Seiten. Bank-of-England-Ratsmitglied Gertjan Vlieghe hat gegenüber der FT angedeutet, er könne in dem geldpolitischen Gremium für eine Leitzinssenkung stimmen, sollten Konjunkturdaten nicht auf einen wirtschaftlichen Erholungstrend in Großbritannien hindeuten. In der Vorwoche hatte sich schon Notenbankchef Mark Carney in ähnlicher Weise geäußert.

Dazu passend zeigen die neuesten Konjunkturdaten von der Insel einen Rückgang der Industrieproduktion im November, wohingegen die Prognose von einer Stagnation zum Vormonat ausging. Zugleich schrumpfte das BIP im November zum Vormonat um 0,1 Prozent.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Montag nach einer Richtung bzw. handelbaren Impulsen gesucht. Die Indizes der Region zeigten sich zwar uneinheitlich, eine Mehrzahl verbuchte gleichwohl zum Teil klare Aufschläge. Die Wall Street hatte sich am Freitag nach anfänglichen Allzeithochs auf Gewinnmitnahmen verlegt - begründet auch mit den US-Arbeitsmarktdaten, die die Markterwartung nicht ganz erfüllt hatten. Die Unterzeichnung des ersten Teilhandelsabkommens zwischen China und den USA am Mittwoch stimmte prinzipiell aber positiv. Überdies stützte die Meldung, dass die USA offenbar weiter an einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel interessiert seien und Nordkorea neue Verhandlungen angeboten haben sollen. Die Erwartung einer Erholung des Halbleitermarktes stützte die Titel der Speicherchipshersteller Samsung Electronics und SK Hynix in Seoul. Beide Papiere markierten Rekordhochs und kletterten um 0,8 bzw. 1,6 Prozent. Die Titel des Electroautoherstellers BYD schossen in Hongkong um 16 Prozent in die Höhe. Ein Regierungsvertreter hatte gesagt, dass nicht mit größeren Subventionskürzungen in der Branche zu rechnen sei.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Infineon-Aktionäre müssen vier neue Aufsichtsräte wählen

Auf der Hauptversammlung von Infineon im Februar stellen sich vier neue Kandidaten für den Aufsichtrat zur Wahl. Auf der Vorschlagsliste des Vorstands stehen Ex-ABB-CEO Ulrich Spiesshofer, der frühere BMW-Finanzchef Friedrich Eichiner, die Managerin Margret Suckale, die einst bei BASF und Deutscher Bahn Vorstandsverantwortung für Personalfragen hatte, sowie die Digitalisierungsexpertin Xiaoqun Clever.

Lufthansa lenkt im Streit mit Ufo ein - Mediation ab Donnerstag

Die Deutsche Lufthansa geht im Tarifstreit einen Schritt auf die Flugbegleitergewerkschaft Ufo zu. Bei dem für diese Woche Donnerstag geplanten Treffen mit den Schlichtern ist die Fluglinie laut Mitteilung nun auch zu einer Mediation zu nicht tariflichen Themen bereit. Lufthansa hat bisher die Position vertreten, Sachverhalte abseits tariflicher Fragen in einem richterlichen Güteverfahren zu regeln.

Skoda-Absatz fällt 2019 leicht

Die Volkswagen-Tochter Skoda hat 2019 weltweit 1,24 Millionen Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert, 0,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Als Grund für den leichten Absatzrückgang nannte der Autobauer die schwächere Entwicklung des Pkw-Marktes in China. Im Rest der Welt steigert Skoda die Auslieferungen dagegen um 5,3 Prozent auf 960.700 Fahrzeuge und erzielte in Europa mit einem Plus von 5,8 Prozent sogar ein Rekordjahr.

Delticom-Aufsichtsratschef tritt zurück

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Mitgründer und Großaktionär der Delticom AG, Rainer Binder, tritt zurück. Er werde seine Ämter im Aufsichtsrat aus persönlichen Gründen Ende Februar niederlegen, teilte der Reifenhändler mit.

Cropenergies macht Finanzvorstand zu neuem Vorstandssprecher

Der Bioethanolhersteller Cropenergies AG beruft Stephan Meeder als neuen Vorstandssprecher. Joachim Lutz werde nach 14 Jahren im Vorstand mit Ablauf der Hauptversammlung am 14. Juli 2020 in den Ruhestand gehen, teilten die Mannheimer mit. Zu diesem Zeitpunkt übernimmt dann der neue Chef das Ruder.

Britischer Billigflieger Flybe kämpft erneut ums Überleben

Nur ein Jahr nach ihrer Rettung kämpft die britische Billigfluglinie Flybe offenbar erneut ums Überleben. Das Unternehmen habe am Wochenende mit Vertretern der britischen Regierung über finanzielle Hilfe verhandelt, berichteten britische Medien am Montag. Bei der Fluggesellschaft arbeiten rund 2.000 Menschen. Erst im September war der britische Reisekonzern Thomas Cook pleite gegangen.

