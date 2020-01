Die Aktie von Aurora Cannabis (WKN: A12GS7) taumelt tiefer und tiefer. Heute fällt das Papier nach einem Analysten-Downgrade bis auf 1,50 US-Dollar.

Was Piper Sandler-Aktienanalyst Michael Lavery heute an Bedenken äußert, ist schon für hartgesottenere Anleger. Abgesehen davon, dass er das Kursziel drastisch von 3 auf 1 US-Dollar herabsetzt, prognostiziert er signifikante Finanzierungsprobleme für das Unternehmen, das kürzliche die Wandlung der Wandelanleihe durchführte. Aus dem operativen Geschäft, so schätzt der Analyst, soll bis zum dritten Quartal 2021 kein Geld verdient werden.

Der Konzern steckt leider tief im Schlamassel

Es ist bitter, der Aurora-Aktie beim Fallen zuzusehen, wenngleich die Börse keine Einbahnstraße ist und ich das Kursdebakel fast exakt so prognostiziert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...