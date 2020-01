Halle (ots) - Der "Königsteiner Schlüssel" zeigt, wie kompliziert ein Bundesstaat wie Deutschland funktioniert. Nach ihm werden Finanzströme und Flüchtlinge gleichermaßen zwischen den Bundesländern verteilt, die dann wiederum Quoten für die Kommunen festlegen. Jeder soll gerecht profitieren, jeder sich an den Lasten beteiligen. Doch ein System, das Menschen als Lasten verteilt, stößt an Grenzen: Denn Menschen suchen ihre Chancen. Und sie finden Mittel und Wege, diese Chancen wahrzunehmen. Flüchtlinge in Deutschland strömen dorthin, wo sie Verwandte, Bekannte und ein Netzwerk haben - diesem Drang mit Wohnsitzauflagen entgegenzuwirken, ist grundsätzlich zum Scheitern verurteilt.



