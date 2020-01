Die Tesla-Aktie hat am Montag erstmals die psychologisch wichtige Marke von 500 US-Dollar übersprungen. Allein seit Jahresbeginn ging es um 20 Prozent nach oben. Die Tesla-Aktie scheint derzeit nicht zu stoppen. Am Montag hat das Papier erstmals in der Börsengeschichte des Elektroautobauers die Marke von 500 Dollar übersprungen. Die Aktie legte im Tagesverlauf um bis zu rund sieben Prozent auf 510 Dollar zu - damit stieg die Marktkapitalisierung des kalifornischen Konzerns auf über 86 Milliarden Dollar. In der vergangenen Woche hatte ein Zwischenhoch auf...

