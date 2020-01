In einer Welt, die von einer Öffnung der Weltmärkte und Zunahme des Welthandels geprägt ist, kann man einen deutlichen Anstieg des Personen- und Warenverkehrs wahrnehmen. Auch wenn diese zyklische und konjunkturabhängige Branche nicht einfach ist und von vielen Einflussfaktoren bestimmt wird, so gibt es in Deutschland ein Unternehmen, dass über sein Angebot an Flugdienstleistungen von genau diesem globalen Wachstumsmarkt profitiert. Hierbei handelt es sich um die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125), die sich durch ein aktuell günstiges KGV von 5,7 mit hoher Dividendenrendite auszeichnet. Auch in der Levermann-Analyse wird das Unternehmen mit einem Kaufurteil bewertet. Ob diese statischen Bewertungskennzahlen eine tatsächlich günstige Aktie anpreisen oder ob die Aktie einfach nur ein Value-Trap ist, das versuchen wir im Folgenden herauszufinden.

