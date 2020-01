Der Immobilienboom sorgt für Streit: Mieter gegen Eigentümer - Eigentümer gegen drohende Mietendeckel. Unser Redakteur hat mal nachgeschaut, was aus seiner alten, sehr günstigen Studentenbude in Berlin geworden ist..

Baustaub liegt in der Luft. Auf dem Boden türmen sich Backsteine und Schutt von einem Wanddurchbruch. Doch wenn ich die Augen schließe, sehe ich meine alte Studentenwohnung wieder vor mir, hier in der Lausitzer Straße in Berlin-Kreuzberg, vierte Etage links, Hinterhaus. An der Wand stand mein alter Bauernschrank, dort vor den Fenstern das Ikea-Bett. Damals waren die Wände farbig, am Boden alte Holzdielen verlegt. Ein Bad gab es nicht, nur eine abenteuerliche Schrankdusche in der Küche, die ein Vormieter aufgestellt hatte. Das Wasser musste ich vorheizen und nach dem Duschen abpumpen. Ein Elektriker warnte meinen Nachmieter, er solle den Stecker während des Duschens ziehen. Sein Leben dort sei "legendär" gewesen, erzählt mein Nachmieter heute, die "glücklichste Zeit im Studium", das Wohnen "unschlagbar billig".

Gut ein Jahr habe ich hier gewohnt, nach einem Auslandsaufenthalt und vor dem Jobeinstieg, bis Ende 2006. Die Miete war extrem günstig. 195 Euro im Monat für 30 Quadratmeter, warm. Wie gesagt, die Wohnung war nicht perfekt, aber sie hatte Charme. Die Heizungen waren zwar neu, die Rohre indes wenig fachmännisch verlegt. Wenn ich nach Hause kam, roch es manchmal nach Joints aus Etage drei.

In Kreuzberg 36, wie die Gegend nahe der U-Bahn-Haltestelle Görlitzer Bahnhof in Anlehnung an ihre alte Postleitzahl genannt wird, gehört so etwas dazu. Die linksalternative Szene dominiert. Läden verkaufen T-Shirts mit Wasserwerfer-Motiv und dem Aufdruck "SV Wassersportfreunde Kreuzberg 36".

Randale am 1. Mai gibt es hier aber kaum noch. Wenn heute Farbbeutel fliegen, geht es ums Mieten und Wohnen. In den Hauseingängen der Lausitzer Straße kleben Plakate. "Musik-Kundgebung gegen Verdrängung". "Widerständiger Laternenumzug gegen Verdrängung". Ein paar Meter weiter, im Kiez-Café, berät ein Anwalt Mieter kostenlos, donnerstags von 13 bis 17 Uhr. Gentrifizierung - der Austausch der Bevölkerung durch eine Aufwertung des Stadtteils -, das ist hier nicht Theorie, sondern Praxis.Die Bundespolitik hat längst reagiert; aber der rot-rot-grünen Landesregierung in Berlin reichen die Schutzregeln, etwa die Mietpreisbremse, nicht. Sie will einen Mietendeckel einführen, der Mieten nicht nur deckeln, sondern senken soll. Das kommt gut an. 85 Prozent der Berliner wohnen zur Miete. In Kürze könnte das Abgeordnetenhaus den "Deckel" endgültig beschließen.

Der Kampf gegen den "Mietenwahnsinn" ist damit noch nicht beendet. Die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" hat dem Berliner Senat im vergangenen Juni 77.001 Unterschriften für einen Volksentscheid übergeben. Sie fordert, 240.000 Wohnungen im Portfolio von Immobilienkonzernen zu vergesellschaften. Der Senat prüft. Und der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans sorgte vor ein paar Tagen mit seiner Forderung nach einer Bodenwertzuwachssteuer für Aufsehen. Mit ihr sollen Wertsteigerungen von Grundstücken "abgeschöpft" werden, um Spekulation einen Riegel vorzuschieben. Auch einen Mietendeckel nach Berliner Vorbild könnte Walter-Borjans sich bundesweit vorstellen.

Der Berliner Wohnungsmarkt gleicht damit einem Feldversuch: Können Marktkräfte mit regulatorischen Eingriffen geschwächt werden? Wird das Wohnen für Normalverdiener wieder bezahlbar? Oder verschlimmert sich die Lage? Der Ausgang des Experiments dürfte Signalwirkung haben - für ganz Deutschland.

Auszug gegen Entschädigung

Die Hauptursache des Immobilienbooms: Die Nachfrage nach Wohnraum übersteigt das Angebot. In Berlin ist der Effekt besonders groß. Seit 2010 legt die Stadt im Schnitt um 45.000 Einwohner pro Jahr zu. Die Zahl der Berliner ist bis 2018 um etwa elf Prozent, der Wohnungsbestand nur um gut vier Prozent gewachsen. Der Leerstand liegt nahe null.

Zwar lässt der Zustrom inzwischen nach. Doch Berlin wächst weiter. Und das hat Folgen. Wohnungen zum Kauf haben sich binnen zehn Jahren stadtweit um knapp 150 Prozent verteuert, die Mieten etwa halb so stark. In keiner anderen der 50 größten deutschen Städte hat es solche Zuwächse gegeben. Selbst München hält da nicht mit. In Kreuzberg, meinem alten Viertel, kosten Wohnungen knapp 70 Prozent mehr als vor fünf Jahren, die Mieten sind um fast 30 Prozent gestiegen, hat das Maklerportal Homeday ermittelt.

Meine frühere Wohnung wird bald nicht mehr wiederzuerkennen sein, das lässt sich bereits heute besichtigen: in einer Musterwohnung im Vorderhaus. Die tief stehende Sonne scheint durchs Erkerfenster des Wohnzimmers, als Sven Henkes, Geschäftsführer der Immobilienberatung Ziegert, sie mir präsentiert. Etwas kalt sei es hier, entschuldigt er sich. Die Heizung laufe noch nicht, die Heizlüfter wärmten die Räume nur notdürftig auf. Auf dem runden Glastisch im Wohnzimmer liegt der Prospekt des "Lausitzer Quartiers". Ziegert preist darin den bis 1888 errichteten ...

