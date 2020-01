Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) und Snoop Dogg machen gemeinsame Sache. Der glückliche Dritte ist die Fast-Food-Kette Dunkin', die den Beyond Sausage Sandwich verkaufen wird.

Die offizielle Pressenachricht spricht von "einer der bedeutendsten Menü-Einführungen in der jüngeren Markenhistorie". Auch ein TV-Spot werde extra konzipiert, wie Dunkin' mitteilte.

Dunkin's Menü ist ab sofort "Snoop Dogg approved"

Das von Snoop Dogg konzipierte Produkt trägt den Namen "Beyond D-O-Double G Sandwich" und besteht aus der Beyond Breakfast Sausage kombiniert mit Ei und Käse, serviert auf einem in Scheiben geschnittenen glasierten Donut.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...