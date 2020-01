Trump & die Ayatollahs: USA-Iran-Konflikt könnte jederzeit neu aufflammen und Gold nach oben schießen lassen.

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US78463V1070Der Edelmetall-ETF glänzt mit 9,2 Prozent Halbjahresperformance und konsolidiert momentan oberhalb des Gap vom 3. Januar in einer auslaufenden Bullenflagge. Der 20er-EMA ist nicht in unmittelbarer Nähe, könnte sich jedoch eventuell im Zuge einer Seitwärtsbewegung in den nächsten Tagen noch etwas annähern.Im USA-Iran-Konflikt herrscht momentan eine trügerische Ruhe. Die Tatsache, dass der US-Verteidigungsminister eine deutlich andere Wahrnehmung der Bedrohungslage vor der Tötung des iranischen Generals hatte und die Unruhen in Teheran haben die Fronten erstmal nach innen gekehrt. Es fehlt aber nur ein Funken und es könnte gleich wieder losgehen.Charttechnisch können wir das Kaufsignal über dem heutigen Tagessignal bei 146,40 USD abwarten und den Stopp Loss unter die Unterstützungslinie von 145,40 USD. Das Kursziel wäre beim letzten Pivot-Hoch von 148,60 USD anzusetzen. Das daraus resultierende Chance-Risiko-Verhältnis von etwa über 2:1 ist nicht bombastisch, aber solide. Bei einem Aufflammen des Konflikts könnte der Gold-ETF auch deutlich über das genannte Kursziel hinausschießen. Wer noch nicht in Gold investiert ist, könnte den aktuellen Rücksetzer zur Diversifizierung des Portfolios nutzen.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/gap-trade-mit-dem-gold-etf-gld/Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in GLD.