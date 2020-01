Regulierung ist eines der größten und wichtigsten Themen in der Kryptowelt. Doch während ein einheitlicher Rahmen einen Schutz für Marktteilnehmer bietet, bergen rechtliche Beschränkungen beim Kryptohandel auch Gefahren, warnt der Ripple-Gründer.? Regulierung von Kryptowährungen wichtigstes Thema für die Branche? Ripple-Gründer befürwortet entsprechende Tendenzen? Unternehmen brauchen Hilfe bei der Einhaltung der VorschriftenSeitdem digitale Assets wie Bitcoin & Co. am Markt immer ...

