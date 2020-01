Für europäische Anleihen bekommen Anleger kaum noch Zinsen. Wer Erträge will, muss auf Kursgewinne setzen. Das macht diese Papiere zu riskanteren Anlagen.

Zinspapiere: Das ist eine einfache Umschreibung für Anleihen. Doch mit dem Synonym gibt es ein Problem - es stimmt nicht mehr. Denn oft bekommen Anleger, die Schuldnern Geld leihen, keine Zinsen mehr.

Besonders ausgeprägt ist das in Deutschland. Egal ob der Bund Anleihen mit zwei, fünf, zehn oder sogar 30 Jahren Laufzeit ausgibt - der Zinskupon liegt überall bei null Prozent. Bei der 30-jährigen Bundesanleihe ist das erst seit dem vergangenen August der Fall, bei zweijährigen Papieren schon seit Mai 2012.

Für Anleger ist das ein großes Problem. Wie kann man mit Anleihen noch Geld verdienen, wenn sie keine Zinsen mehr bringen?

"Anleiheanleger werden zu Spekulanten"

Die Antwort ist denkbar einfach: Wer mit Anleihen noch Erträge erzielen will, muss auf Kursgewinne setzen. Was das bedeutet, bringt Joachim Schallmayer so auf den Punkt: "Überspitzt könnte man sagen, dass Anleger in Bundesanleihen zu Spekulanten werden", sagt der leitende Kapitalmarktstratege der Dekabank.

Das betrifft nicht nur Bundesanleihen. Auch Frankreich, Österreich, die Niederlande, Finnland und Belgien haben Anleihen mit Null-Kupons begeben - ebenso Unternehmen wie Daimler, SAP, Danone oder Unilever.

Das stellt die bisherige Anlagewelt auf den Kopf. "Wir leben in so außergewöhnlichen Zeiten, dass Anleger Aktien kaufen, um laufende Erträge zu erzielen und Anleihen, um Wertzuwächse zu generieren", sagt Roberto Magnatantini, Portfoliomanager beim schweizerischen Vermögensverwalter Syz Asset Management.

Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, sieht das ähnlich: "Vor Jahren handelte man Aktien und hielt Anleihen bis zur Fälligkeit im Depot. Heute hat sich das Vorgehen fast umgekehrt." Investoren halten laut Stephan Aktien heute etwas länger als früher und handeln im Gegenzug mehr mit Anleihen.

Dividenden statt Zinsen

Was Aktien für Anleger, die auf regelmäßige Einnahmen abzielen, so attraktiv macht, sind die Dividenden. Sie sind als laufende Einnahmen zwar nicht so gut kalkulierbar wie Zinsen, weil die Höhe der Dividenden jedes Jahr neu festgelegt wird. Aber die Ausschüttungen sind vergleichsweise hoch. Derzeit beträgt die Dividendenrendite von europäischen Aktien im Schnitt 3,5 Prozent.

Das liegt weit über den Zinsen von Anleihen und bietet einen Puffer bei Kursverlusten. "Bei Anleihen federn die Zinszahlungen mögliche Kursrückgänge dagegen immer weniger ab", sagt Schallmayer von der Dekabank.

Im Schnitt liegen die Zinseinnahmen bei europäischen Anleihen zwar noch über null. Denn Länder wie Italien, Spanien, Portugal oder Irland begeben über alle Laufzeiten noch Anleihen mit positiven Zinskupons. Auch für länger laufende neue Anleihen zahlen ...

