REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Minister Spahn und Sterbehilfe:



"Der Eindruck, dass Benedikt seinem Nachfolger zeigen will, wohin das Kirchenschiff zu lenken ist, beschädigt die Autorität des Amtsinhabers - ganz egal, ob der emeritierte Papst dem amtierenden Papst bewusst ins Steuer greift oder von dessen konservativ-traditionalistischen Gegnern instrumentalisiert wird. Benedikt nährt Zweifel an Franziskus und sorgt für Verwirrung, wessen Wort im Vatikan denn nun gilt - und das, obwohl der bei der Kirchenorganisation reformerische Franziskus in theologischen Fragen selbst sehr konservativ ist. Es ist im Vatikan offensichtlich nicht anders als in jedem Betrieb, wo der Seniorchef nicht loslassen will und seinem Nachfolger ins Handwerk pfuscht."/zz/DP/he