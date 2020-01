Schlafstörungen sind eine Volkskrankheit. Rund fünf Millionen Menschen in Deutschland sollen betroffen sein. Experten wie Hans-Günter Weeß kennen dafür etliche mögliche Ursachen und Wege sie zu bekämpfen.

Hans-Günter Weeß hat einen Traumjob - wortwörtlich. Als Leiter des Interdisziplinären Schlafzentrums in Klingenmünster (Pfalz) analysiert der 56-Jährige, was nachts im Kopf anderer Menschen vor sich geht. Dazu klebt er Patienten kleine Plättchenelektroden an die Stirn und misst Hirnströme, Muskelspannung und Augenbewegung. Sein Ziel: ungestörte Nachtruhe für gestresste Geister. "Wir wollen Patienten zu ihrer eigenen Schlaftablette machen."

Längst ist Schlaf auch ein Wirtschaftsfaktor. Wer nicht gut schlummert, gibt oft viel Geld aus für irgendwelche Pillen, Diagnosearmbänder oder spezielle Matratzen. Weltweit brachte das Geschäft mit Schlafhilfen laut US-Marktforschern zuletzt jährlich rund 70 Milliarden US-Dollar (etwa 63 Milliarden Euro) Umsatz, wie der SWR im vergangenen Jahr berichtete.

Die Medizin habe den Schlaf lange quasi verschlafen, ...

