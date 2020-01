FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.01.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH5XA3 HCOB MZC 2 16/26 0.000 %WI1 XFRA US9746371007 WINNEBAGO IND. DL-,50 0.099 EURTTA XFRA US8965221091 TRINITY IND. DL 1 0.171 EURM2K XFRA US59522J1034 MID-AMER. APARTM. COMM. 0.899 EURMHQ XFRA US5591892048 MAGNITOGORSK I+S REGS/13 0.302 EURID7 XFRA US45167R1041 IDEX CORP. DL-,01 0.450 EURFPMB XFRA US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN INC. 0.045 EURCC6 XFRA US2058262096 COMTECH TELECOMM. DL-,10 0.090 EURCMS XFRA US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01 0.108 EURQFI XFRA US0259321042 AMER. FINL GRP 0.405 EURABL XFRA US0028241000 ABBOTT LABS 0.324 EURTGO XFRA FR0005691656 TRIGANO SA INH. EO 4,2567 2.000 EURPPX XFRA FR0000121485 KERING S.A. INH. EO 4 3.500 EUR5P1 XFRA ES0170884417 PRIM SA INH. EO-,25 0.110 EURSWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.068 EURC15 XFRA CA2918434077 EMPIRE CO. LTD A 0.083 EURQNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.007 EURMN0 XFRA US56382Q1022 MANNING+NAPIER C.A DL-,01 0.018 EUR0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.054 EUR4AB XFRA US00287Y1091 ABBVIE INC. DL-,01 1.061 EUR2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.153 EURR9N XFRA CA75525M1095 RAZOR ENERGY CORP 0.009 EUR0FF XFRA BMG9156K1018 2020 BULKERS LTD DL 1 0.036 EURCHY XFRA DK0060055861 CHEMOMETEC AS DK 1 1.740 EURBEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.013 EUR2ZI XFRA US2689481065 EAGLE BANCORP INC. DL-,01 0.198 EUREOB XFRA US0396531008 ARCOSA INC. DL -,01 0.045 EUR