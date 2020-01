FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.01.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.01.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

STDK XFRA USG84228AT58 STAND. CHART.06/UND. REGS

NLV XFRA US6546241059 NIPPON TEL.+TEL.ADR

VHM XFRA ES0182870214 SACYR S.A. INH. EO 1

SU91 XFRA CA45328X2068 INCA ONE GOLD CORP.

NBE XFRA GB00BD0Q3L08 ANGLO AFR.OIL+GAS LS-,001

PM4 XFRA KYG4165L1095 GREENWAY MINING HD-,0001

LS6 XFRA SE0002756130 CLINICAL LASERTHERM.SYS B