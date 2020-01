Bei Evotec gibt es zum Jahresstart derzeit eine hervorragende Nachricht nach der anderen. Nachem die Hamburger erst Ende vergangener Woche bekannt gegeben hatten, die Zusammenarbeit mit Bayer im Bereich der Frauengesundheit auszubauen, folgte nun ein weiterer starker Deal. Wie Evotec berichtet, sind ihre in Seattle ansässige Konzerntochter Just - Evotec Biologics und MSD, ein Markenname von Merck & Co., eine mehrjährige Kooperation rund um die "Produktionsanlage der Zukunft" eingegangen. Sie haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...