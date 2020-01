Glarus, 14. Januar 2020

Medienmitteilung der Glarner Kantonalbank

Michaela Ernst neues Mitglied der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat der Glarner Kantonalbank (GLKB) ernennt Michaela Ernst zur neuen Bereichsleiterin der GLKB Kreditfabrik und zum Mitglied der Geschäftsleitung. Michaela Ernst tritt die Nachfolge von Marcel Stauch an. Sie übernimmt ihre neue Funktion per 1. August 2020.

Mit Michaela Ernst gewinnt die Glarner Kantonalbank eine umsetzungsstarke Führungspersönlichkeit mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche und in der IT. Sie übernimmt die Leitung der GLKB Kreditfabrik und wird Mitglied der fünfköpfigen Geschäftsleitung. Die GLKB Kreditfabrik betreibt die Business-to-Business Aktivitäten der Bank, welche die Softwareentwicklung sowie die Hypothekenverwaltung für die GLKB und für die zahlreichen Kreditfabrikkunden verantwortet.

Die 51-jährige Michaela Ernst arbeitete in den letzten neun Jahren bei SIX, zuletzt als Head Shared Services & Logistics. Sie war Mitglied des Management Committees des CFO und unter anderem für das Robotics Competence Center, das Real Estate Management und das Shared Service Center verantwortlich.

Michaela Ernst ist gelernte Bankkauffrau und Diplom-Volkswirtin. Sie lebt seit 19 Jahren in der Schweiz und ist in Zürich wohnhaft.

Die Glarner Kantonalbank ist überzeugt, mit Michaela Ernst die Kompetenzen in der Geschäftsleitung optimal zu ergänzen und damit für die erfolgreiche Gestaltung der Zukunft gut aufgestellt zu sein.

Kontakt:

Patrik Gallati

Bereichsleiter Unternehmenssteuerung

Mitglied der Geschäftsleitung

Glarner Kantonalbank

Telefon: +41 (0)55 646 74 50

E-Mail: patrik.gallati@glkb.ch