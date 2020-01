Finanzbereich der 11880 Solutions AG unter neuer Leitung: Dr. Michael Nerger wird Director Finance^ DGAP-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Personalie Finanzbereich der 11880 Solutions AG unter neuer Leitung: Dr. Michael Nerger wird Director Finance14.01.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Finanzbereich der 11880 Solutions AG unter neuer Leitung: Dr. Michael Nerger wird Director FinanceEssen, 14. Januar 2020 - Dr. Michael Nerger, 49, übernimmt zum 1. Februar 2020 die Position des kaufmännischen Leiters der 11880 Solutions AG. Der erfahrene Diplom-Kaufmann, der an der WWU in Münster im Bereich Controlling promoviert hat, war in den letzten 15 Jahren Senior Manager Deals / Valuation & Strategy bei der Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsgesellschaft PwC. Dr. Michael Nerger folgt auf Britta Künstler, die das Unternehmen verlassen hat."Wir freuen uns sehr, dass Dr. Michael Nerger sich für die 11880 Solutions AG entschieden hat. Unser Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Nun ist es wichtig, die nächste Wachstumsphase einzuläuten. Dafür brauchen wir erfahrene Spezialisten wie ihn", sagt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG.Dr. Michael Nerger kennt die 11880 Solutions AG bereits aus früheren Projekten: "Ich habe die sehr positive operative Entwicklung der letzten vier Jahre aufmerksam verfolgt und freue mich darauf, das weitere Wachstum jetzt aktiv mitgestalten zu dürfen."Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 0201 / 8099-188 E-Mail: anja.meyer@11880.com14.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: 11880 Solutions AG Hohenzollernstraße 24 45128 Essen Deutschland Telefon: 0201-80990 E-Mail: info@11880.com Internet: www.11880.com ISIN: DE0005118806, DE0005118806, , WKN: 511880, 511880 Indizes: Prime All Share Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 952745Ende der Mitteilung DGAP News-Service952745 14.01.2020