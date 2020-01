NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas von 310 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell weiter in die Zukunft verschoben, begründete Analyst Richard Edwards in einer am Dienstag vorliegenden Studie das neue Kursziel. Zudem hob er unter anderem hervor, dass die Preisabschläge in den Großhandelsaktivitäten des Sportartikelherstellers weltweit ohne die Asien-Pazifik-Region seit der zweiten Jahreshälfte 2018 geringer geworden seien und zunehmend mehr neue Kunden erschlossen würden./ck/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 22:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



