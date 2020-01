Als Nemetschek am 31. Oktober die bislang jüngste Quartalsbilanz vorlegte, waren die Marktteilnehmer alles andere als begeistert: Die Aktie sprang zunähst zwar deutlich ins Plus, schloss dann aber im Minus, konkret bei 45,64 Euro. Zweieinhalb Monate später, ohne neue Zahlen, erreicht das Papier am Montag mit 67,10 Euro ein neuen Rekordhoch.

