Die Hylea Group S.A. prüft nach eigenen Angaben derzeit die Aufnahme weiteren Fremdkapitals. Das gab der Paranuss-Produzent im Rahmen einer Adhoc-Meldung bekannt, bei der das Unternehmen auf Zielverfehlungen hinsichtlich der Finanzkennzahlen in 2019 verweist.

EBITDA in 2019 nur leicht positiv

Demnach wird Hylea ihr prognostiziertes EBITDA-Ziel in Höhe von 6,9 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2019 voraussichtlich deutlich verfehlen und lediglich ein leicht positives EBITDA ausweisen. Grund seien laut Hylea Verzögerungen bei der Inbetriebnahme und Kalibrierung der neuen hochmodernen Produktionsfabrik in Fortaleza sowie Verzögerungen in der Lieferkette durch die politischen Ereignisse in Bolivien seit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...