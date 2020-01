Die aktuell längste Serie: Nemetschek mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 9.22%) - die längste Serie dieses Jahr: Roche Holding 6 Tage (Performance: 2.86%). Tagesgewinner war am Montag Valneva mit 9,04% auf 3,02 (364% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 20,60%) vor FACC mit 4,30% auf 12,85 (217% Vol.; 1W 10,02%) und Aixtron mit 3,52% auf 10,04 (155% Vol.; 1W 18,76%). Die Tagesverlierer: Zumtobel mit -2,53% auf 9,65 (60% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 1,05%), Barrick Gold mit -2,24% auf 17,45 (73% Vol.; 1W -5,11%), Kapsch TrafficCom mit -2,12% auf 27,70 (223% Vol.; 1W -4,48%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (8099,94 Mio.), Berkshire Hathaway (1502,28) und Nestlé (900,81) ....

