Nach Tesla die zweite Supermarke in New York, die gestern bereits 316 $ erreichte. Spekuliert wird offenbar auf einen überzeugenden Apple-Bericht und vor allem darauf, was Chef Tim Cook als neue Version von Apple vorträgt. Dabei sein ist alles. Größter Gewinner bleibt Warren Buffett als größter Apple-Aktionär. Seine Holding Berkshire Hathaway folgt dem Apple-Kurs.



