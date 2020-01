Die Aktienmärkte machen unverändert einen robusten Eindruck. Das ändert jedoch nichts daran, dass es eine große Spannbreite in der Entwicklung einzelner Aktien gibt. Während die einen ihrem Höhenrausch frönen, haben andere zur Schussfahrt angesetzt und sehen sich starkem Druck ausgesetzt. Erst in der letzten Handelswoche thematisierten wir an dieser Stelle die prekäre Konstellation bei der Aktie des Batterieherstellers Varta. Die erste Abverkaufswelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...