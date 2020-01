Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX scheint in seiner Rekordjagd aktuell eine Verschnaufpause einzulegen. Gestern gab er leicht ab. Heute ist er vorbörslich zumindest leicht im Plus. Trotzdem scheinen Anleger erst einmal die Unterzeichnung des Phase-I-Deals zwischen den USA und China abwarten zu wollen. Bei den Einzelwerten geht es heute um Tesla, Alibaba, Netflix, Beyond Meat, Visa, MorphoSys, Evotec, Dialog Semiconductor und Nel. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.