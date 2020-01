Unterföhring (ots) -Mit Selbstliebe zu starker Quote: "No Body is perfect" punktet inSAT.1 zum Start mit sehr guten 9,5 Prozent Marktanteil bei den 14-bis 49-jährigen Zuschauern. Am nächsten Montag wollen die vierCoaches Paula Lambert, Sandra Wurster, Silvana Denker und DanielSchneider um 20:15 Uhr drei weitere Teilnehmer dabei unterstützen,sich wieder wohl in der eigenen Haut zu fühlen.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 14.1.2020 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual & SportsEva GradlTel. +49 [89] 9507-1127Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4491065