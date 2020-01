Die E.ON-Konzern hat erfolgreich drei neue Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen von 2,25 Mrd. EUR begeben - darunter auch eine Mrd. EUR in Form einer weiteren grünen Anleihe. Heute außerdem in den News: Neuemission der Veganz Group startete in die öffentliche Platzierung und VERIANOS Real Estate erwägt neuerliche Emission einer weiteren Unternehmensanleihe. E.ON hat drei Unternehmensanleihen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...