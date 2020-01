Goldpreis auf Siebenjahreshoch, in Euro sogar auf Rekordstand: Das lockt Goldoptimisten und -pessimisten in Zertifikate. Auch beim DAX wird auf steigende wie fallende Kurse gesetzt. Frankfurt (Börse Frankfurt). Durch den kräftigen Preisanstieg von Gold und Öl sind Rohstoffe wieder mehr in den Fokus von Zertifikate-Anlegern gerückt. "Vor allem Turbo-Zertifikate auf Gold und Öl sind beliebt", berichtet André Weinmann von der Baader Bank. Eine klare Tendenz sei aber nicht zu erkennen, vielmehr werde ...

