Das US-Verteidigungsministerium hat eine Option zum Kauf von 80.000 zusätzlichen Dosen des Valneva Impfstoffs gegen Japanische Enzephalitis (JE) IXIARO® ausgeübt. Durch die Option beläuft sich der Gesamtwert des mit dem Verteidigungsministerium im Januar 2019 unterzeichneten Vertrags auf 70 Mio. USD. Die mit der Option verbundenen Lieferungen werden in Kürze beginnen. Valneva erwartet, im ersten Halbjahr einen neuen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium zu unterzeichnen. IXIARO® ist der einzige JE-Impfstoff, der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassen wurde. Es wurde im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit dem Walter Reed Army Institute of Research entwickelt. Valneva vermarktet und vertreibt IXIARO® direkt an das ...

