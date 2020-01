In den zwei größten Absatzmärkten China und USA ist die Entwicklung der Elektromobilität (BEV, PHEV) im Jahr 2019 rückläufig. Im größten Elektrofahrzeugmarkt China sinken laut "Electromobility Report 2020" des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach erstmals im Gesamtjahr die Neuzulassungen von New Energy Vehicles (NEV, inclusive Commercial Vehicles) um 4 % auf nunmehr 1,2 Mio. Fahrzeuge. In den USA wird ein Rückgang der Neuzulassungen von E-Autos um rund 10 % auf 324.000 prognostiziert. Dagegen realisiert Deutschland weltweit den größten absoluten E-Mobilitätszuwachs mit einem ...

