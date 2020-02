Tesla ist nicht nur an der Börse erfolgreich, sondern hat 2019 einen Rekordabsatz erzielt, der selbst die chinesischen E-Autobauer abhängt: Tesla ist mit deutlichem Abstand der absatzstärkste Elektroautobauer. Das Center of Automotive Management (CAM) hat den "Electromobility Report 2020" veröffentlicht, der zeigt, dass 2019 Teslas bisher erfolgreichstes Jahr überhaupt war. Nicht nur ist der Autobauer derzeit an der Börse mehr wert als VW und BMW zusammen: Mit dem Rekordabsatz von 367.000 ausgelieferten Pkw konnte der E-Autohersteller seine Auslieferungen um 50 Prozent zum Vorjahr steigern und sich an...

