Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete relativ verhalten in die neue Börsenwoche, so die Analysten der Helaba. Im weiteren Verlauf habe der Index sukzessive nachgegeben, um schlussendlich mit einem kleinen Minus in Höhe von 0,24% bei 13.451,52 Punkten aus dem Handel zu gehen. ...

