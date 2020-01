Ismaning (ots) - Helmut Kastner (64), Geschäftsführer und Gesellschafter bei Janus TV, hat sich nach 29 Jahren zum Ende des vergangenen Jahres in den Ruhestand verabschiedet. Seine Aufgaben übernimmt Florian Falkenstein (51), der Janus TV bereits seit einem Jahr als Geschäftsführer vertritt und zusammen mit Geschäftsführer und Gesellschafter Franz Solfrank die operativen Geschäfte verantwortet.Dr. Andreas Richter, geschäftsführender Gesellschafter der Janus TV: "Ich möchte mich ganz herzlich bei Helmut Kastner bedanken! Wir haben Janus mehr als 20 Jahre gemeinsam geführt und vor allem auch dank seiner großen Leidenschaft für Fernsehen zu einem erfolgreichen Unternehmen aufgebaut. In all den Jahren hätte es keinen zuverlässigeren und besseren Partner geben können und ich wünsche ihm einen herrlichen neuen Lebensabschnitt. Mit Florian Falkenstein und seinem Führungsteam gehen wir nun in ein neues Jahrzehnt, worauf ich mich sehr freue!"Florian Falkenstein kam am 1.1.2019 als Geschäftsführer zur Janus TV und erweiterte das Führungsteam um Dr. Andreas Richter, Helmut Kastner und Franz Solfrank. Er ist studierter Politikwissenschaftler und war zuletzt bei der ProSiebenSat.1-Sendergruppe Chefredakteur des Senders kabel eins.Über die Janus TV GmbHDie Janus TV GmbH ist ein seit 2003 unabhängiges, inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz am Medienstandort Ismaning bei München und in der jetzigen Redaktionsstruktur bereits seit 1990 als einer der führenden TV-Produzenten Deutschlands aktiv. Bis zu 100 feste und viele weitere freie Mitarbeiter und Produktionspartner stellen jährlich ca. 30.000 Programmminuten für den deutschsprachigen TV-Markt her. Dabei zählen zum Spektrum der Janus TV Informationsprogramme, Magazine, Reportagen, Doku-Soaps, Reality- und Scripted-Reality-Formate und Service- und Unterhaltungsprogramme. Die Produktionen werden mit einem hochqualifizierten Team exakt auf die Bedürfnisse des Auftraggebers zugeschnitten und kreativ, schnell und zuverlässig umgesetzt. Bei aller Schnelllebigkeit im TV-Programm zählen für die Janus TV dabei Kontinuität und Verlässlichkeit - gegenüber ihren Auftraggebern, Protagonisten, Experten, Partnern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.Pressekontakt:Burda und Fink GmbHPetra Fink-WuestTel: 089-890649112pf@burda-fink.deOriginal-Content von: Janus TV GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132861/4491132