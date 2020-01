FRANKFURT (Dow Jones)--Evotec reserviert Merck & Co Produktionskapazitäten bei seiner im Bau befindlichen Biologika-Anlage in den USA. Der US-Pharmariese zahlt dafür einen Abschlag von 15 Millionen Dollar, nach der für Ende 2020 erwarteten Fertigstellung werden darüber hinaus Meilensteinzahlungen fällig.

In Redmond im US-Bundesstaat Washington errichtet die zur Jahresmitte übernommene US-Tochter Just eine modulare Produktionsanlage, die in der Lage ist, gentechnisch hergestellte Arzneistoffe von wenigen Kilogramm bis zu mehreren Tonnen effizient herzustellen. Hier sollen gleichermaßen Wirkstoffe für die klinische Forschung als auch zur kommerziellen Nutzung produziert werden. Die Anlage soll laut Evotec Anfang 2021 in den Betrieb gehen. Merck & Co und Just arbeiten bereits seit einigen Jahren zusammen.

January 14, 2020 03:42 ET (08:42 GMT)

