Meschede-Grevenstein (ots) -- Zum 17. Mal wird Lokalsportjournalismus gewürdigt- Einsendungen in drei Kategorien möglich- Anmeldeschluss ist der 31. Januar 2020 Der Lokalsport in der Tageszeitung genießt einen hohen Stellenwert, besitzt integrative Wirkung und schafft eine hilfreiche Leser-Blatt-Bindung. Deshalb verdienen vorbildliche journalistische und fotografische Arbeiten ebenso eine Ehrung wie die sportlichen Leistungen, die mit guter Lokalsportberichterstattung gewürdigt werden. Dieser Aufgabe nimmt sich der Veltins-Lokalsportpreis an, der 2020 zum bereits 17. Mal verliehen wird. Er wendet sich an Redakteure und Mitarbeiter lokaler und regionaler Zeitungen, die mit ihren Beiträgen Garanten einer attraktiven Lokalsportberichterstattung sind. Die Bewerbungsphase läuft bis zum 31. Januar 2020. "Mit diesem Medienpreis zeichnen wir innovative Wort-, Bild- und Onlinebeiträge aus, die die Qualität und Attraktivität der Lokalsportberichterstattung in der Tageszeitung steigern", erklärt Ulrich Biene, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Brauerei C. & A. Veltins und Jurymitglied. Gemeinsam mit Prof. Dr. Jens Große, Campus-Leiter der Hochschule Macromedia, Alfred Büllesbach, M.A. VISUM Agentur für Bildjournalismus und Fotodesign in München, Ralf Leineweber, Chefredakteur der Celleschen Zeitung und Andreas Dach, Ressortleiter Lokalsport des Remscheider General-Anzeigers, werden die Beiträge in den Kategorien Wort, Bild und Online bewertet.Einziger Medienpreis für LokalsportjournalismusTatsächlich ist die Zahl der Einsendungen in den vergangenen 16 Jahren stets gestiegen. "Die Auswahl der Gewinner ist seit jeher eine schwierige Entscheidung und wir machen es uns als Jury nicht leicht. Eine Vielzahl der Einsendungen sind innovativ und leserorientiert und zeigen, dass die Lokalsportberichterstattung viel Potenzial besitzt", so Ulrich Biene. Attraktive Konzepte, ausdrucksstarke Fotos und spannende sowie außergewöhnliche Beiträge, Reportagen oder Serien sorgen für eine nachhaltige Leser-Blatt-Bindung, schaffen Online-Begeisterung und stehen im Zentrum dieses einzigartigen Medienpreises im Lokalsport. "Die prämierten Arbeiten der vergangenen Jahre haben immer wieder gezeigt, dass man auch im Bereich des lokalsportlichen Geschehens neue journalistische Impulse setzen kann."Der Veltins-Lokalsportpreis wird seit jeher in drei Kategorien eingeteilt: In der Kategorie Wort ist die Einsendung von Beträgen, Reportagen oder auch Serien möglich, die im Print-Medium oder Online veröffentlicht wurden. Die Kategorie Bild würdigt Fotos in den Tageszeitungen oder auch Bewegtbilder aus Online-Beiträgen. In der Kategorie Online geht es um innovative Online-Lokalberichterstattung. Das können neue Konzepte, aber auch Podcasts und Videoblogs sein. Teilnahmevoraussetzung für diesen Medienpreis ist, dass die Beiträge zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2019 veröffentlicht wurden. Mit bis zu drei Einsendungen können sich Redakteure und Mitarbeiter lokaler Zeitungen für den Wettbewerb in den drei Kategorien anmelden. Ausgeschrieben wird der Veltins-Lokalsportpreis vom Verband Deutscher Lokalzeitungen e.V. in Zusammenarbeit mit der Brauerei C. & A. Veltins.Wettbewerbsbeiträge an:info@lokalpresse.de oder Verband Deutscher Lokalzeitungen e.V. Kennwort: Veltins Lokalsportpreis Postfach 150840 10670 BerlinPressekontakt:Ulrich Biene, Telefon: 02934 - 959 325, ulrich.biene@veltins.deWeitere Informationen der Brauerei C. & A. VELTINS im Internetverfügbar: www.bierpresse.de , www.veltins.de , www.vplus.deOriginal-Content von: Brauerei C. & A. Veltins GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24351/4491161