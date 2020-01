Berlin (ots) - Mit dem offiziellen Poopsie-Magazin wartet die aktuell verrückteste Kinderzeitschrift am Kiosk auf junge Leserinnen. In dem quartalsweise erscheinenden Titel können Mädchen zwischen sechs und neun Jahren in die Welt des Glitzerschleims verschiedenster Poopsie-Einhörner eintauchen.Die Neuerscheinung basiert auf der Spielzeugmarke "Poopsie Slime Surprise", welche sich im Markt erfolgreich durchsetzt und bereits hunderttausende Kinder begeistert. Das Magazin bietet witzige Bastelideen, spannende Spiele, knifflige Schleim-Rätsel und eine ordentliche Portion Glitzer. Zudem enthält das Magazin quietschbunte Poster und der Erstausgabe liegt als besonderes Highlight ein Notizbuch im bunten Metallic-Design mit lustigen Puffy-Stickern als Extra bei.Für die Vermarktung des Poopsie-Magazins ist die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich. Anzeigen-Termine: Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail: d.eggert@egmont.de.Für Verlosungs- und Rezensionsanfragen wenden Sie sich bitte an den untenstehenden Pressekontakt.Kontakt:Christian FränzelProduct & PR ManagerEgmont Ehapa Media GmbHFon +49 (0)30/ 24 00 80E-Mail c.fraenzel@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058492/100839906