Der weltweit tätige Produzent und Exporteur von Bio-Paranüssen hatte 2019 mit verschiedenen Problemen zu kämpfen. Trotzdem zeigt sich Hylea zuversichtlich für das laufende Jahr. Hylea werde das prognostizierte EBITDA-Ziel in Höhe von 6,9 Mio. EUR für das Gesamtjahr 2019 deutlich verfehlen und lediglich ein leicht positives EBITDA ausweisen, so das Unternehmen heute in einer Pressemeldung. Grund seien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...