Der Sprachspezialist Spitch AG ist auf der Call Center World CCW 2020 in Halle 2 mit einem eigenen Stand B14 präsent. Die Kongressmesse findet vom 2. bis 5. März 2020 statt. Es werden rund 270 Aussteller und 8.200 Fachbesucher erwartet. Spitch legt 2020 einen Schwerpunkt auf die Implementierung von Sprachsystemen in Call und Contact Centern mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz.Dementsprechend wird Georg Theunissen, Direktor für Vertrieb und Beratung in Deutschland, Österreich und der Schweiz, am 2. März um 15 Uhr in Halle 3 eine Präsentation geben zum Thema "Automatisation mittels sprachgesteuerten Kommunikationsplattformen - womit sollten Sie Ihre AI Journey starten?"Darüber hinaus tritt Spitch auf der CCW 2020 als Hauptsponsor für das Swiss Connect Meeting der Swiss Contact Centre Organisation CallNet auf. Das Swiss Connect Meeting findet am 3. März um 15:30 Uhr statt.Das Schweizer Unternehmen Spitch gehört zu den technologisch führenden Entwicklern und Anbietern von Sprachsystemen für Unternehmen und Behörden. Die Systeme von Spitch sind heute schon in allen wesentlichen Branchen in Verwendung, in denen sich der Einsatz von Sprachtechnologien besonders anbietet. Dazu gehören Call- und Contact-Center, Banken und Versicherungen, Telekommunikationsfirmen, die Automobil- und Transportbranche, das Gesundheitswesen sowie der öffentliche Dienst. Der Einsatz professioneller Sprachsysteme ermöglicht Kosteneinsparungen bis zu 80 Prozent und führt mit immer besserer Technologie zu einer Steigerung der Kundenzufriedenheit. Auf der Kundenliste von Spitch stehen bspw. die Schweizer Bundesbahnen SBB, Swisscom und Swisscard.