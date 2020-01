Linz (www.anleihencheck.de) - Schon seit einigen Tagen ist es ruhig auf dem Twitter Account von Präsident Trump - keine Sticheleien Richtung FED, keine Beschwerde wegen dem starken Dollar, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Kurz vor Abschluss des Teilabkommens im Handelsstreit mit China, halte sich Donald Trump mit Schreibeskapaden im Internet zurück. Mit Blick auf die Präsidentenwahlen im Herbst wird der Dollar ein wichtiges Argument für die Wiederwahl sein und wir werden wahrscheinlich noch viel zu lesen bekommen, so die Oberbank. Aktuell würden die Marktteilnehmer auf die Inflationsdaten in den USA blicken. Diese könnten mit steigenden Energiekosten und Nahrungsmittel nach oben gehen. Die US-Notenbank FED sollte in ihrer abwartenden Haltung bestätigt werden und keine Notwendigkeit für eine Lockerung ihrer Geldpolitik sehen. Wir rechnen auch heute bei EUR/USD mit einer Handelsbandbreite zwischen 1,1050 und 1,1170, so die Oberbank. (14.01.2020/alc/a/a) ...

