Beyond Meat, Fleischersatz-Spezialist aus den USA, war nach dem Börsenstart im Mai 2019 der absolute Liebling unter den Anlegern: Der Kurs der Aktie schoss binnen weniger Wochen um rund 700 Prozent nach oben auf mehr als 200 Euro. Am 29. Oktober jedoch, als die Haltefrist für die Erstzeichner endete, begann der jähe Absturz auf zuletzt weniger als 70 Euro. In den vergangenen zwei Wochen kam es dann zum fulminanten Comeback von Beyond Meat an der Börse, mehr als 60 Prozent legte die Aktie seitdem ... (Achim Graf)

