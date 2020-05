Der Fleischersatz-Hersteller Beyond Meat setzt sein rasantes Wachstum auch in der Corona-Krise fort. Im ersten Quartal stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um 141 Prozent auf 97,1 Millionen Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag bekanntgab. Die Aktie legte nachbörslich deutlich zu. Doch die Rallye könnte bald ein Ende nehmen.Fleischersatz auf pflanzlicher Basis wird in der Coronakrise noch stärker nachgefragt. Der Grund: Fleischfabriken großer Hersteller wie Smithfield oder Tyson Foods gelten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...